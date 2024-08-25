الملك يؤكد أهمية الاستمرار بمشروع التحول الرقمي في المحاكم الشرعية

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، أهمية الاستمرار في مشروع التحول الرقمي في المحاكم الشرعية، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

وشدد جلالته، خلال استقباله قاضي القضاة سماحة الدكتور عبدالحافظ الربطة ورئيس المحكمة العليا الشرعية القاضي الدكتور كمال الصمادي، لتسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها لسنة 2023، على ضرورة الاستمرار في بناء قدرات القضاة والكوادر المساندة.

من جانبه، تحدث الربطة عن الخطة الاستراتيجية لدائرة قاضي القضاة للأعوام 2023 – 2025، والتي ركزت على حوكمة ورقمنة الأعمال، وتنمية الموارد المؤسسية، وتحسين النتائج المؤسسية، انسجاما مع خطط الحكومة لتحديث القطاع العام.

ووفقا للربطة، فإن مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري نجحت في إعادة أكثر من 9 آلاف أسرة إلى حياتهم الطبيعية، وتحويل مسار أكثر من 40 ألف قضية من الخصومة القضائية إلى الاتفاقيات الرضائية.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي لبطاقات الأسرة الإلكترونية المصروفة للمحكوم لهم بلغ 130 ألف بطاقة، إذ تم إصدار أكثر من 28 ألف بطاقة خلال العام الماضي.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.