العثور على الحاج فواز بركات الملكاوي بصحة جيدة بعد حملة بحث وطنية واسعة

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_عمان – عُثر ظهر اليوم الاحد على الحاج فواز بركات الملكاوي في العاصمة عمان بعد اكثر من 24 ساعة من اختفائه، وذلك بفضل الله وبتكاتف الجهود الوطنية التي شملت أبناء عشيرته والمواطنين من مختلف مناطق الأردن.

بدأت عمليات البحث عن الحاج فواز في محافظة إربد، حيث انتشرت فرق من أبناء عشيرة الملكاوي ونشامى المحافظة والأجهزة الامنية بحثاً عنه، قبل أن تمتد الجهود إلى العاصمة عمان.

ولعبت الممرضة مها الزبن التي تعمل في مستشفى التخصصي للعيون اثناء مرورها من الجامعة الأردنية دوراً حاسماً في العثور عليه عندما تعرفت عليه في إحدى شوراع عمان قرب الجامعة الأردنية وأبلغت عائلته، التي سارعت إلى التأكد من هويته وإبلاغ الأجهزة الأمنية.

و شهدت الساعات الماضية استنفاراً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، قادها الفنان والإعلامي عمر الطعاني ، حيث أطلق النشطاء حملة إلكترونية للمساعدة في العثور على الحاج فواز الملكاوي.

وعبّر المشاركون في الحملة عن سعادتهم الكبيرة بعودة الحاج إلى أهله سالماً، مشيرين إلى أن هذا التعاون يعكس الروح الأردنية الأصيلة.

عائلة الحاج فواز عبروا عن شكرهم العميق لكل من ساهم في عمليات البحث، مؤكدين على قيمة التكاتف الوطني في مثل هذه الظروف.