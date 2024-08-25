انخفاض فاتورة الأردن النفطية نصف السنويّة .. ما علاقة السيارات الكهربائية

وطنا اليوم:واصلت الفاتورة النفطية للمملكة تراجعها منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية حزيران الماضي، لتصل إلى 1.305 مليار دينار، مقارنة بـ 1.523 مليار للفترة نفسها من العام السابق.

وبحسب التقرير الشهري للتجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، انخفضت مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في النصف الأول لهذا العام بنسبة 14.3 بالمئة.

وفقا للتقرير، بلغت قيمة تراجع الفاتورة النفطية في النصف الأول للعام الحالي، 218 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

واستحوذ الوقود والزيوت المعدنية على الحصة الأكبر من مستوردات المملكة من المشتقات النفطية في النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 426 مليون دينار، ثم البترول الخام بـ 347 مليونا، ثم أرواح النفط “البنزين” بـ251 مليونا، أما مستوردات المملكة من الديزل “السولار” فبلغت نحو 252 مليونا، ومن زيوت التشحيم 19 مليونا، ومن الكاز 8 ملايين دينار.

ولعلّ الانخفاض يرجع حسب محلّلين إلى زيادة السيارات الكهربائيّة بشكلٍ لافت، ونقص الطلب على السيارات ذات المحركات النفطية. وقد شهد الطلب على السيارات الكهربائية في الأردن ارتفاعًا قياسيًا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 122 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وسط منافسة شديدة.