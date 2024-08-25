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الحكومة: 48 % نسبة تركيب عدادات الكهرباء الذكية

منذ ساعة واحدة
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2024-05-05 18:13:24Z | |

وطنا اليوم:تابع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الأحد، آخر الإنجازات المُتحققة في الأولويات والمبادرات الواردة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي ( 2023 -2025) لقطاعي الطاقة والتعدين.
واطلع الخرابشة، خلال الاجتماع الدوري مع ضباط ارتباط الجهات المعنية، على تقدّم سير العمل، وفقاً للجدول الزمني المُقرر على إجراءات تنفيذ الأولويات، ونسبة التقدم فيها، خلال تموز الماضي.
وتابع الوزير آخر المستجدات حول مشروع تركيب العدادات الذكية في المملكة إذ بلغت نسبة التركيب 48 بالمئة، ومشروع تركيب السخانات الشمسية للأسر الفقيرة حيث جرى تركيب 1265 نظام سخان شمسي بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
ووجه الخرابشة ضباط الارتباط المعنيين، بمتابعة الأولويات وقياس مدى التقدم فيها أولاً بأول، ضمن الفترة المُحددة لكل أولوية ومبادرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مؤسساتهم.
يذكر أن عدد مبادرات قطاع الطاقة في رؤية التحديث الاقتصادي 50 مبادرة، وفي قطاع التعدين 18 مبادرة.


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