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عمان الأهلية تبحث سبل التعاون مع المركز الثقافي التركي

منذ ساعة واحدة
عمان الأهلية تبحث سبل التعاون مع المركز الثقافي التركي

وطنا اليوم:زار نائب رئيس جامعة عمان الأهلية لشؤون العلاقات الدولية والجودة، الأستاذ الدكتور أنس السعود، معهد يونس إمرة – المركز الثقافي التركي – والتقى بمدير المعهد السيد أنصار فرات، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين في برامج تعليمية وتدريبية مشتركة، من أهمها برامج تعليم اللغة العربية للطلبة الأتراك وتعليم اللغة التركية للراغبين بدراستها.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على بنود ومراحل لاتفاقية شراكة تهدف إلى تجهيز الركن التركي داخل مركز اللغات في جامعة عمان الأهلية، بما يعزز التبادل العلمي والمعرفي بين الجامعة والمركز الثقافي.
كما تم بحث إمكانية تنظيم فعاليات مشتركة، مثل ورش عمل وندوات، للتعرف على الثقافة التركية وتعزيز العلاقات الأكاديمية بين الجانبين.


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