مزاد لرفع القبور في مقبرتي سحاب والإسلامية الجديدة

وطنا اليوم:أعلنت امانة عمان ، الاحد ، عن طرح مزاودة بالظرف المختوم لتجهيز ورفع القبور في مقبره سحاب الإسلامية و المقبرة الإسلامية الجديدة.

وتاليا شروط وتفاصيل المزاودة:

1- للدخول بالمزاد يجب تقديم شيك تأمين مصدق بقيمة (8250) ثمانية الالف و مائتان و خمسون دينار غير مستردة لمن يرسو عليه المزاد و يعتبر جزء من بدل الإيجار السنوي على أن يكون الشيك المصدق باسم الشركة أو المؤسسة

2- مدة الاتفاقية سنتان تبدأ من تاريخ التسليم على ان تغطي المدة رفع القبور ضمن مقبرة سحاب الاسلامية والمقبرة الاسلامية الجديدة.

3- يشترط على المتقدم أن يكون مؤسسة أو شركة مصنفة فئة سادسة /أشغال عامة أو فئة خامسة /إنشاء أبنية كما يشترط تقديم صور عن كافة البيانات الشخصية(سجل تجاري و رخصة مهن سارية المفعول لعام 2024 و شهادة تصنيف) و إرفاق عنوان للشركة أو المؤسسة بشكل واضح و مفصل ، لغايات اعتماده للتقدم لهذه المزاودة يرفق مع العرض المقدم

4- يحق لأمانة عمان إلغاء نسخة المزاودة في أي مرحلة من مراحل المزاودة دون إبداء الأسباب ودون أن يترتب على هذا الإلغاء أية مطالبات مالية أو قانونية على الأمانة.

5- على المزاود أن يقدم نسخة المزاودة الأصلية من وثائق المزاودة مختومة وموقعة من قبله ولن ينظر في العروض التي تتضمن أية شروط أو تحفظات أو مخالفات لشروط المزاودة.

6- يرفق مع العرض شيك تأمين مصدق بقيمة (8250) ثمانية الالف و مائتان و خمسون دينار غير مستردة لمن يرسو عليه المزاد توضع في المغلف وسيتم استبعاد كل عرض غير مرفق به الشيك المصدق أو إذا نقصت قيمة الشيك عن القيمة المطلوبة أو إذا كان غير مستوفياً للشروط.

7- يتم استرجاع الشيك المقدم لمن لم يرسو عليه المزاد بعد شهر من صدور قرار الإحالة

8- يعتبر الشيك المالي المصدق دفعة أولى من بدل الإيجار السنوي لمن يرسو عليه المزاد.

في حال وجود تقصير أو مخالفة في أي شرط من شروط المزاودة و/أو تخلف من يرسو عليه المزاد عن استكمال إجراءات توقيع العقد خلال مدة أقصاها (14) من تاريخ تبلغه بالإحالة يعتبر مستنكفاً ويحق للأمانة مصادرة قيمة الشيك المالي المصدق وإحالة المزاودة على الذي يليه بالترتيب حسب السعر المقدم.

9- موعد استلام نسخة المزاودة من يوم الاربعاء تاريخ 21/8/2024 لنهاية يوم الثلاثاء تاريخ 27/8/2024 عبر موقع أمانة عمان الإلكتروني:

1. الدخول لموقع أمانة عمان الإلكتروني https://www.ammancity.gov.jo

2. الذهاب للخدمات الإلكترونية.

3. اختيار خدمات الأملاك أو الرابط المباشر https://e-services.ammancity.gov.jo

4. التوجه لعمل حساب عن طريق تسجيل حساب جديد عن طريق الكود أدناه:

5. الرجوع لشاشة تسجيل المعلومات ووضع الرقم الوطني وكلمة السر.

10- تودع العروض في صندوق دائرة استثمار أملاك الأمانة / الطابق الثاني / أمانة عمان الكبرى/ رأس العين من الساعة (8.30) صباحاً ولغاية الساعة (12.00) ظهراً من يوم الاربعاء الموافق (28/12/2024) ولا يقبل أي عرض بعد هذا التوقيت.

11- يحق لأمانة عمان إلغاء نسخة المزاودة في أي مرحلة من مراحل المزاودة دون إبداء الأسباب ودون أن يترتب على هذا الإلغاء أية مطالبات مالية و/أو قانونية.

12- قيمة نسخة وثيقة المزاودة (100) دينار تتضمن شروط الوثيقة.

للمزيد من التفاصيل الاستفسار يرجى مراجعة دائرة استثمار أملاك الأمانة /المبنى الرئيسي -الطابق الثاني تلفون (102) و (117180) فرعي (2240) و/أو لمشاهدة الموقع هاتف خلوي (0770460381) خلال أوقات الدوام الرسم