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مقتل جندي من البحرية الإسرائيلية بهجوم حزب الله

منذ ساعة واحدة
مقتل جندي من البحرية الإسرائيلية بهجوم حزب الله

وطنا اليوم:أقرت مصادر عبرية بمقتل الرقيب دافيد موشيه من بحرية الاحتلال خلال هجوم حزب الله على مواقع للاحتلال الإسرائييل الأحد.
من جهته أكد رئيس مجلس مستوطنات رام الله مقتل الجندي التابع لبحرية الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم حزب الله.
وفي وقت سابق أعلن حزب الله، انتهاء المرحلة الأولى بنجاح كامل وهي مرحلة استهداف الثكنات ومواقع الاحتلال تسهيلاً لعبور المسيرات الهجومية باتجاه هدفها المنشود في عمق كيان الاحتلال.
وأضاف حزب الله أن عدد صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت تجاوزت 320 صاروخًا باتجاه مواقع للاحتلال.
وأشار حزب الله، في بيان، إلى أن ادعاءات “الاحتلال حول العمل الاستباقي الذي قام به والاستهدافات التي حققها وتعطيله لهجوم ‏المقاومة هي ‏إدعاءات فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان”.


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