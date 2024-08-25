وزارة الطاقة: استكشاف الذهب جنوبي المملكة وصل مراحل متقدمة

وطنا اليوم:قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن استكشاف خام الذهب في منطقة أبو خشيبة جنوبي المملكة، وصل إلى “مراحل متقدمة”.

وأضافت الوزارة ، أنه تم تحديد بعض الأهداف في المنطقة، وتم تنفيذ أعمال الحفر والخنادق لتقييم إمكانية وجود الذهب في المواقع المستهدفة.

وبينت أنه تمت دراسة التشققات والمعادن المرتبطة في هذه المناطق لتحديد مدى انتشار الترسبات وتقييم إمكانية تنفيذ حفر استكشافي متقدم.

وفيما يتعلق باستكشاف النحاس، قالت الوزارة، إن الأعمال التنقيبية ما زالت مستمرة ضمن البرنامج الزمني للشركات الموقعة على مذكرات التفاهم في مناطق (ضانا ووادي ملقا وأبو خشيبة).

وأوضحت، أن الشركات تنفذ برامجها التنقيبية في هذه المناطق تحت إشراف وزارة الطاقة، حرصا من الوزارة على متابعة التزام الشركات ببرامجها التنقيبية.

وأكدت أنه لم يتم توقيع أي مذكرات تنفيذية (امتياز) مع الشركات حتى الآن لغايات الاستخراج، ولم تدخل الشركات بعد في مرحلة تعدين (استخراج) الخام، كون هذه الشركات ما زالت في مراحل التنقيب وتحديد الاحتياطيات.

وزير الطاقة صالح الخرابشة، قال في تصريح سابق، إنه تم توقيع 13 مذكرة تفاهم للتنقيب عـن خامات النحاس (في مناطق ضانـا ووادي أبو خشيبة ووادي ملقا) والذهب (في مناطق وادي أبو خشيبة وجبل مبارك) والليثيوم (في مياه البحر الميت ومنطقة فينان والفوسفات (في منطقة الريشة والبوتاس الصخري في منطقة (اللسان)، والعناصر الأرضية النادرة (في منطقة دبيديب)”، وذلك منذ بداية 2022.