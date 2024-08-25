هيئة تنشيط السياحة الأردنية تستضيف وفداً طلابيا من بريطانيا

وطنا اليوم:استضافت هيئة تنشيط السياحة الأردنية بالتعاون والتنسيق مع السفارة الأردنية في لندن ، وفداً طلابيا من المملكة المتحدة ضمن شبكة المملكة المتحدة – منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (UK-MENA Network) خلال الفترة من 18 إلى 25 اب الجاري.

‏‎ جاءت الزيارة في إطار تعاون استراتيجي بين الهيئة والسفارة بهدف الترويج للأردن كوجهة للسياحة التعليمية لطلاب الجامعات البريطانية.

‏‎وخلال الزيارة، تشرف الوفد بلقاء سمو الأمير الحسن بن طلال رئيس المجلس الأعلى للعلوم وتكنولوجيا، كما والتقى الوفد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وعضو مجلس الأعيان الدكتور محمد المومني، وأمين عام وزارة الخارجية السفير ماجد القطارنة، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات.

‏‎وناقشت اللقاءات الدور الاقتصادي للقطاع السياحي في الأردن، مع التركيز على أهمية السياحة التعليمية للطلاب البريطانيين، خاصة فيما يتعلق بدراسة اللغة العربية واستكشاف الآثار.

‏‎وأعرب الوفد عن استعدادهم لبناء شراكات مع الجامعات البريطانية بهدف تسهيل التسويق لبرامج تعليم اللغة العربية في الأردن، مؤكدين على قدرتهم على تحديد الطلاب المهتمين بدراسات الشرق الأوسط، ودورات اللغة العربية، وبرامج الآثار.

‏‎كما أبدى الوفد اهتماماً بتنظيم جلسات معلوماتية وعروض تقديمية في جامعات بريطانية مثل أكسفورد وكينغز كوليدج ومدرسة لندن للاقتصاد، لتعزيز التفاعل مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المهتمين ببرامج الدراسة في الخارج في الأردن، ما من شأنه تعزيز الروابط الثقافية بين المملكة المتحدة والأردن.

وضم الوفد عدد من طلاب و خريجين جامعات مرموقة مثل أكسفورد، وكينغز كوليدج، وجامعة لندن للاقتصاد. وتهدف شبكة UK-MENA إلى تعزيز التفاهم الثقافي وتقوية العلاقات الثقافية بين المملكة المتحدة ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.