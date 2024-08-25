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المستقلة للانتخاب: نتحقق من اي بلاغ حول شراء الاصوات

منذ 16 ثانية
المستقلة للانتخاب: نتحقق من اي بلاغ حول شراء الاصوات

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي في الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة:إن الهيئة أحالت (4) دعاوى للقضاء حول استخدام المال الأسود، فيما هناك (4) دعاوى أخرى لدى المدعي العام.
وقال:إن القانون لا يسمح للهيئة بمراقبة التحويلات المالية للمرشحين إلى المواطنين عبر المحافظ الالكترونية.
وأكد أن الهيئة تتحقق من أي بلاغ يصلها حول عمليات شراء أصوات أو استخدام للمال الأسود في العملية الانتخابية.
وأضاف الرواشدة في تصريح صحفي: أن الرقابة على التحويلات المالية بين المواطنين لا تقع ضمن نطاق عمل الهيئة المستقلة للانتخاب، مشيرا إلى ضرورة اقتران شكاوى “بيع أصوات” بالاثباتات اللازمة كي لا تكون كيدية، مشددا في ذات السياق على أن “الهيئة تتابع أي بلاغ يردها من المواطنين”.
إلى ذلك، قال الرواشدة إن الهيئة رصدت (2800) مخالفة ارتكبها المرشحون، وهي تشمل نشر الدعاية الانتخابية في غير الأماكن المخصصة من قبل امانة عمان والبلديات، وفتح مقرات انتخابية بشكل مخالف للتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد الحملات الانتخابية، واقامة مواكب لمرشحين فيها تجاوز لقانون السير وتشكل ازعاجا للمواطنين، بالاضافة إلى بثّ منشورات مخالفة عبر مواقع التواصل الاجتماعية وبعض المواقع الإخبارية الإلكترونية.


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