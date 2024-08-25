بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

جامعة فيلادلفيا بحاجة لتعيين طبيب في المركز الصحي

منذ 5 ثواني
جامعة فيلادلفيا بحاجة لتعيين طبيب في المركز الصحي

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين
طبيب في المركز الصحي

وفقاً للشروط التالية:
أردني الجنسية
درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب بتقدير لا يقل عن جيد
حاصلاً على ترخيص بمزاولة مهنة الطب
يفضل من لديه خبرة في نفس المجال

الوثائق المطلوبة:
السيرة الذاتية
صورة عن كشف علامات الثانوية العامة وكشف علامات شهادة البكالوريوس والمصدقة
صور عن شهادات الخبرة ومزاولة المهنة
صورة شخصية واحدة
صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة

على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب الكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا /وظائف ادارية .
https://www.philadelphia.edu.jo/ar/job-vacancies
علما أن تقديم الطلبات تنتهي بنهاية دوام يوم السبت الموافق 31/8/2024.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:11

وظائف شاغرة لدى جامعة فيلادلفيا

12:07

الكلالدة: 27 مليون دينار سنويا الدخل المتوقع لمشروع جسر صويلح ـ مرج الحمام

11:53

مقتل 11 شخصا في إندونيسيا بسبب فيضانات مفاجئة

11:50

الجيش يعلن حاجته لتجنيد ذكور من حملة التوجيهي ناجح

11:44

ضرب بالكراسي.. فرح في مصر انقلب حرباً بسبب 20 وجبة

11:37

بنك القاهرة عمّان يستقبل عملاءه في موقعه الجديد بشارع الحرية

11:36

وفاة 5 أشخاص من عائلة سعودية واحدة بسبب السيول

11:24

كم تبلغ ثروة مؤسس تيليجرام الذي اعتقلته فرنسا؟

11:15

الشؤون الفلسطينية تنظم لقاء للحديث حول الانتخابات البرلمانية

11:08

الطيران المدني : رحلات قادمة إلى الأردن حوّلت مسارها لتتمكن من الوصول

11:01

كلمة مرتقبة لنصر الله مساء اليوم

10:33

تأجيل وإلغاء عشرات الرحلات في مطار بن غوريون

وفيات
وفيات الأحد 25-8-2024وزيرة التنمية الاجتماعية تنعى الدكتور محمد خير مامسر   طوقان ينعي الدكتور مامسر وفيات الجمعة 23-8-2024وفاة القيادي الفلسطيني فاروق القدومي في العاصمة عمان