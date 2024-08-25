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وظائف شاغرة لدى جامعة فيلادلفيا

منذ 13 ثانية
وظائف شاغرة لدى جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي 2024/2025
وفقاً للتخصصات والمؤهلات التالية:
الكلية
التخصص الدقيق
الرتبة الأكاديمية
كلية الهندسة والتكنولوجيا
هندسة الطاقة المتجددة

أستاذ مساعد / أستاذ مشارك

هندسة ميكانيكية / طاقة متجددة
هندسة كهربائية / طاقة متجددة
هندسة الميكاترونكس
هندسة الأنظمة الذكية
كلية تكنولوجيا المعلومات
هندسة البرمجيات
أستاذ مساعد / أستاذ مشارك
علم الحاسوب

يشترط في المتقدم:
أن يكون حاصلاً على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات المطلوبة من جامعة مرموقة ومعترف بها
أن لا يقل معدل البكالوريوس ومعدل الماجستير والدكتوراه عن جيد.
أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة واستخدام الحاسوب والتعليم الإلكتروني.
يفضل من لديه أبحاث علمية منشورة في مجلات علمية عالمية مميزة في آخر سنتين.
أن لا يكون ملتزما في العمل لأي جهة أخرى.
تعطى الأولوية لخريجي الجامعات المرموقة.
تعطى الأولوية من لديه خبره عملية.
الأوراق الثبوتية لأعضاء الهيئة التدريسية:
الشهادات العلمية (الثانوية العامة / البكالوريوس/ الماجستير/ الدكتوراه) وكشوف العلامات.
الترقيات الأكاديمية
السيرة الذاتية.
وثائق عن الخبرة العلمية والشهادات المهنية.
الوثائق الشخصية (صورة شخصية/ هوية أحوال مدنية / دفتر العائلة او جواز سفر ساري المفعول).
تقدم الطلبات إلكترونياً إلى دائرة الموارد البشرية في جامعة فيلادلفيا علماً بأن اخر موعد لتقديم الطلبات مساء يوم السبت 31/8/ 2024
www.philadelphia.edu.jo/job_application:Website
للاستفسار هاتف: 4799000/06 فرعي (2392)


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