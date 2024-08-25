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مقتل 11 شخصا في إندونيسيا بسبب فيضانات مفاجئة

منذ 24 ثانية
مقتل 11 شخصا في إندونيسيا بسبب فيضانات مفاجئة

وطنا اليوم:تسببت الفيضانات المفاجئة التي أعقبت هطول أمطار غزيرة على جزيرة تيرنيت في شرق إندونيسيا بمقتل 11 شخصا اليوم الأحد.
واستطاعت فرق البحث والإنقاذ في العثور على 10 جثث في قرية روا بمقاطعة مالوكو الشمالية، بينما كانت تعمل على انتشال جثة أخرى، وفقًا لما ذكره برام ماديا تيمارا، المسؤول في وكالة البحث والإنقاذ بالجزيرة.
وتتسبب الأمطار الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة متكررة في إندونيسيا، حيث يعيش ملايين الأشخاص في المناطق الجبلية أو بالقرب من السهول الفيضية


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