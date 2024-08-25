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الجيش يعلن حاجته لتجنيد ذكور من حملة التوجيهي ناجح

منذ 8 ثواني
الجيش يعلن حاجته لتجنيد ذكور من حملة التوجيهي ناجح

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة سلاح الجو الملكي عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور من حملة شهادة الثانوية العامة (ناجح) لحساب كليات المجتمع العسكرية وكلية الأمير فيصل الفنية ضمن برنامج الدبلوم الشامل والبرنامج الفني.
وتاليا تفاصيل الإعلان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة:

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