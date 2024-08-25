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ضرب بالكراسي.. فرح في مصر انقلب حرباً بسبب 20 وجبة

منذ 12 ثانية
ضرب بالكراسي.. فرح في مصر انقلب حرباً بسبب 20 وجبة

وطنا اليوم:في مشهد لا يصدق، انقلب عرس إحدى قاعات الأفراح في محافظة القليوبية المصرية إلى حرب بكل ما للكلمة من معنى، بسبب وجبات طعام!
فقد وثقت الكاميرات المشاجرة التي نشبت في أحد الأفراح بمنطقة مسطرد، بسبب عدد الوجبات الذي لم يتوافق مع أعداد المعازيم.
فنشب قتال شرس بين عدد من الضيوف الذين استخدموا الكراسي وألقوها على بعضهم بعضا رغم تدخل المصلحين لإنهاء الشجار حتى لا يفسدوا جو الفرحة والبهجة على العروسين في ليلة العمر.
بل إن أحد المعازيم استخدم طفاية حريق لإنهاء المشاجرة بين الحاضرين، كما ظهر في الفيديو الذي انتشر بشكل واسع خلال الساعات الماضية بين المصريين على مواقع التواصل.

معاكسة فتاة أم مشاجرة على الوجبات؟
في حين أوضح شاهد عيان أن المكان كان يضم قاعتي أفراح كانتا تشهدان حفلي زفاف، فوقع شجار بين بعض معازيم الفرح الأول مع الفرح الثاني.
وتابع قائلا إن سبب المشاجرة هو معاكسة شاب من الفرح الأول ومضايقته فتاة من معازيم الفرح الثاني.
يذكر أن فيديو “الحرب” هذه كان انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، وسط انتقادات حادة لمثل تلك التصرفات التي قلبت فرحة عروسين إلى ذكرى بشعة

 


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