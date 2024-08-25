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بنك القاهرة عمّان يستقبل عملاءه في موقعه الجديد بشارع الحرية

منذ ساعة واحدة
بنك القاهرة عمّان يستقبل عملاءه في موقعه الجديد بشارع الحرية

وطنا اليوم:استقبل بنك القاهرة عمّان عملاءه في مقرّ فرعه الجديد في شارع الحرية الذي جرى نقله إلى موقع استراتيجي وسهل الوصول إليه.
وبدأ بنك القاهرة عمّان استقبال عملائه في الموقع الجديد الكائن في شارع الحرية – مجمع الدرديسي وتحديدا مقابل شركة امنية .
ويوفّر الفرع الجديد لبنك القاهرة عمّان جهازي صرّاف آلي لضمان تقديم الخدمات على مدار الأربع وعشرين ساعة دون أن يواجه عملاء البنك أي ازدحام، بالإضافة إلى توفير مواقف كافية لعملاء البنك الراغبين بالتمتع بخدمات البنك المصرفية.
وتحاكي التصاميم الداخلية للفرع الجديد الهوية المؤسسية للبنك وما يوفّره من وسائل راحة وأمان وانسيابية في العمل تختصر على عملائه الوقت والجهد.


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