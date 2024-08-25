وفاة 5 أشخاص من عائلة سعودية واحدة بسبب السيول

وطنا اليوم:لقيت أسرة سعودية مؤلفة من 5 أفراد مصرعها، جراء السيول الشديدة التي شهدتها منطقة عسير، جنوب غربي المملكة.

وذكرت صحيفة “عكاظ” المحلية، أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها سواحل منطقة عسير، تسببت في جريان وادي لهمان، وخروج السيل على الطريق الدولي بالقرب من مركز السعيدة التابع لمحافظة محايل عسير، وجرف عدة سيارات.

ووفقا لصحيفة “المرصد” الإلكترونية، فقد توفي مدير مدرسة وزوجته من منسوبي تعليم عسير، بالإضافة إلى أبنائهما الثلاثة غرقا (ولدان وبنت) بعدما جرفتهم السيول العارمة التي اجتاحت مركز سعيدة الصوالحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطفل الرابع نجا من الموت.

من جانبها، ذكرت صحيفة “سبق” الإلكترونية أن محافظ محايل، محمد القرقاح، وقف ميدانيا على بعض المواقع المتضررة من الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدها مركز سعيدة الصوالحة، غرب منطقة عسير.

ووجّه القرقاح الجهات ذات العلاقة “ببذل أقصى الجهود ودرجات الاستعداد والتأهب لإدارة الأزمة، ومتابعة الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي يشهدها المركز”.

يشار إلى أنه في أبريل الماضي، غمرت مياه السيول عددًا كبيرًا من الطرق في السعودية، ضمن موجة من الأمطار الغزيرة التي ضربت منطقة الخليج الصحراوية.

كما هطلت الأمطار بغزارة على الإمارات في أبريل، وعطلت السيول القياسية الحياة في عدد من المناطق في دبي وأبوظبي والشارقة.

وضربت عواصف استثنائية منطقة الخليج في منتصف أبريل، وأسفرت عن مقتل 21 شخصًا في عُمان و4 في الإمارات، التي سجلت أكبر كمية هطول أمطار منذ 75 عامًا.