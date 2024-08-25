الشؤون الفلسطينية تنظم لقاء للحديث حول الانتخابات البرلمانية

وطنا اليوم:نظمت دائرة الشؤون الفلسطينية لقاء مع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة ومفوض الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور رائد العدوان بحضور مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان ورؤساء لجان المخيمات والهيئات الاستشارية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني في المخيمات وجمع غفير من المواطنين في مخيمات المملكة.

ورحب خرفان بالحضور مؤكدا ان ابناء المخيمات جزء من النسيج الوطني في المجتمع وجاء تنظيم هذا اللقاء لأهمية المشاركة في الانتخابات التي تعد واجب وطني ولابد من المشاركة لاختيار أصحاب القرار ولا يقتصر ذلك على المشاركة بل لا بد من تشجيع الآخرين

وتأتي المشاركة في الانتخابات تحقيقا لرؤى جلالة الملك في تحديث المنظومة السياسية مشيرا الى جهود جلالة الملك في محاولات وقف الحرب على غزة وامدادها بالمساعدات الغذائية والإنسانية بالإضافة إلى المستشفيات الميدانية كما أن جلالة الملك يتمسك بوقفه الثابت والداعم للقضية الفلسطينية في كافة المحافل.

وقال الخريشة ان مجلس النواب القادم سيكون قائما على الكتل الحزبية والبرامجية. مشيرا الى أهمية المشاركة في الانتخابات القادمة وهو ليس واجب وطني فحسب بل واجبنا تجاه أنفسنا لاختيار من يصنع القرار

وبدوره أكد مفوض الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور رائد العدوان ان حركة الاصلاح بدأت في المملكة منذ عام ١٩٨٩ ومسار التحديث السياسي يعتبر مدخل للتحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام.