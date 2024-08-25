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الطيران المدني : رحلات قادمة إلى الأردن حوّلت مسارها لتتمكن من الوصول

منذ ساعتين
الطيران المدني : رحلات قادمة إلى الأردن حوّلت مسارها لتتمكن من الوصول

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو إن بعض الرحلات القادمة من الأجواء الغربية إلى الأردن صباح الأحد، حولت مسارها باتجاه الجنوب لتتمكن من الوصول للأجواء الأردنية.
وأضاف مستو أن الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها هيئة الطيران المدني مطلع آب الحالي أثبتت نجاعتها، بعد تحويل مسار بعض الطائرات من الأجواء الغربية إلى الجنوبية، دون اللجوء للتزود بالوقود نتيجة توقف حركة الطيران في إسرائيل.
وطلبت من كافة شركات الطيران التي تهبط في المطارات الأردنية أن تحمل وقودا احتياطيا يكفي لمدة 45 دقيقة، نتيجة التوتر الدائر في المنطقة بين إيران وإسرائيل.
وأكد مستو أن الأجواء الأردنية آمنة ولم تتعطل في الأقليم، وأضاف أن الهيئة تتابع عن كثب ما يحدث في المنطقة، وتقيم الوضع لاتخاذ أي إجراء إضافي للحفاظ على سلامة وأمن الطيران وحركة الملاحة.
وأشار مستو، إلى أن الأجواء الأردنية تعمل بشكل اعتيادي طبيعي سواء للطائرات القادمة أو المغادرة أو العابرة.


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