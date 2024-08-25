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كلمة مرتقبة لنصر الله مساء اليوم

منذ ساعتين
كلمة مرتقبة لنصر الله مساء اليوم

وطنا اليوم:قالت مصادر، إنه من المفترض أن يلقي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كلمة الساعة السادسة بالتوقيت المحلي (15:00 يتوقيت غرينتش)، يقدّم فيها مجمل التطورات التي حصلت خلال العملية العسكرية التي نفذها الحزب.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي قوله إن العملية العسكرية من جانب إسرائيل انتهت والأمر يعود الآن إلى حزب الله.
ونقلت صحيفة هآرتس تقديرات للجيش الإسرائيلي تؤكد أن حزب الله كان سيستهدف قواعد شعبة الاستخبارات العسكرية والموساد في شمال تل أبيب.


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