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تأجيل وإلغاء عشرات الرحلات في مطار بن غوريون

منذ ساعة واحدة
Passengers look at a departure board at Ben Gurion Airport near Tel Aviv, Israel, on October 7, 2023, as flights are canceled because of the Hamas surprise attacks. The conflict sparked major disruption at Tel Aviv airport, with American Airlines, Emirates, Lufthansa and Ryanair among carriers with cancelled flights. (Photo by GIL COHEN-MAGEN / AFP)

وطنا اليوم:قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إنه رغم إعادة فتح مطار بن غوريون، فإن عشرات الرحلات ستُؤجل وتُلغى بشكل كامل.
وقد أعلن مطار بن غوريون في إسرائيل أن الرحلات الجوية المغادرة صباح الأحد ستتأخر، وأنه سيُعاد توجيه الرحلات الواصلة إلى مطارات أخرى، بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إنه يشن ضربات ضد أهداف لحزب الله في لبنان. وفي بيان على إنستغرام في وقت باكر الأحد، نصح مطار بن غوريون المسافرين بمراجعة شركات الطيران فيما يتعلق بتغييرات مواعيد الرحلات.


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