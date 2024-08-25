تأجيل وإلغاء عشرات الرحلات في مطار بن غوريون

وطنا اليوم:قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إنه رغم إعادة فتح مطار بن غوريون، فإن عشرات الرحلات ستُؤجل وتُلغى بشكل كامل.

وقد أعلن مطار بن غوريون في إسرائيل أن الرحلات الجوية المغادرة صباح الأحد ستتأخر، وأنه سيُعاد توجيه الرحلات الواصلة إلى مطارات أخرى، بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إنه يشن ضربات ضد أهداف لحزب الله في لبنان. وفي بيان على إنستغرام في وقت باكر الأحد، نصح مطار بن غوريون المسافرين بمراجعة شركات الطيران فيما يتعلق بتغييرات مواعيد الرحلات.