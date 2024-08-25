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‏نتنياهو: قررنا إعادة سكان الشمال الإسرائيلي إلى مناطقهم

منذ ساعتين
‏نتنياهو: قررنا إعادة سكان الشمال الإسرائيلي إلى مناطقهم

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إن إسرائيل قررت إعادة سكان الشمال إلى مناطقهم.
وأضاف نتنياهو أن الجيش دمر آلاف الصواريخ التي كانت موجهة لشمال إسرائيل وأزال تهديدات أخرى.
وتابع: “نريد العدالة الكاملة لتحقيق أمن سكان شمال إسرائيل”.
وشدد على أن إسرائيل عازمة على “فعل كل شيء للدفاع عن البلاد وسنؤذي كل من يفكر في إيذائنا”.
ودعا رئيس الوزراء لمتابعة توجيهات الجبهة الداخلية.
كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الأحد، أن شن هجوم بالطائرات الحربية ضد أهداف لحزب الله في عملية استباقية بتوجيه من الاستخبارات.
وأوضح الجيش في بيان له أن: “نحو 100 طائرة حربية هاجمت ودمرت آلاف المنصات التابعة لحزب الله التي كانت على أهبة إطلاق صواريخ نحو شمالي إسرائيل ووسطها”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية التي استهدفت مواقع في جنوبي لبنان، تمت بتوجيه من القيادة الشمالية وهيئة الاستخبارات الإسرائيلية.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه جرى استهداف أكثر من 40 منطقة إطلاق.


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