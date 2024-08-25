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مكالمات فيديو تودي بعشريني إلى السجن

منذ 3 ساعات
مكالمات فيديو تودي بعشريني إلى السجن

وطنا اليوم:تقدم ذوو فتاة قاصر بشكوى بحق شاب عشريني بعد أن تأكدوا بأن ابنتهم، كانت ترسل صورها وفيديوهاتها الفاضحة إلى ذلك الشاب، وعلموا أيضاً بأنها كانت تتعرى أمامه عبر مكالمات الفيديو، التي كانت تجمعها والشاب العشريني، وهو المتهم بالقضية.
وفي التفاصيل رصد ذوو الفتاة، صوراً وفيديوهات لا أخلاقية، لابنتهم التي لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها، في هاتفها الخلوي، اكتشفوا بعد التحري والتقصي بأنها على علاقة مشبوهة مع شاب عشريني.
وبعد تقديم الشكوى، جرى القبض على المتهم من قبل أفراد حماية الأسرة، وتمت إحالته إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، الذي قرر توقيفه ١٥ يوماً على ذمة التحقيق، بعد أن أسند إليه جناية هتك عِرض أنثى، أكملت الخامسة عشرة، ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها، بحدود المادة ١/٢٩٨، من قانون العقوبات، وبدلالة المادة، ١٥، من قانون الجرائم الإلكترونية.


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