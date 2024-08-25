بلدية تل أبيب تقرر فتح جميع الملاجئ بعد هجوم حزب الله

وطنا اليوم:قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، إن بلدية تل أبيب تقرر فتح جميع الملاجئ في ضوء التطورات في شمال إسرائيل.

وأعلن حزب الله اللبناني، فجر الأحد، بدء الرد على اغتيال القيادي بالحزب، فؤاد شكر، بإطلاق مئات الصواريخ والمسيرات تجاه مستوطنات شمال إسرائيل.

وقال الحزب، في بيان: “مجاهدو المقاومة بدأوا هجوما جويا كبيرا في العمق الصهيوني ردا على اغتيال القائد فؤاد شكر”، مضيفا: “انتهت المرحلة الأولى بنجاح باستهداف ثكنات ومواقع إسرائيلية تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية”.