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الملكية الأردنية: تعليق جميع الرحلات الجوية إلى بيروت

منذ 3 ساعات
الملكية الأردنية: تعليق جميع الرحلات الجوية إلى بيروت

وطنا اليوم:أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية سامر المجالي، صباح الأحد، عن تعليق جميع الرحلات الجوية إلى بيروت.
وكانت الشركة قد أعلنت، عن تسيير ثلاث رحلات الاثنين والثلاثاء والأربعاء لنقل المسافرين الأردنيين الراغبين بالعودة من بيروت إلى عمّان.
ويأتي ذلك استجابة لتوجيهات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالطلب من الأردنيين المقيمين والموجودين في لبنان مغادرة الأراضي اللبنانية بأقرب وقت ممكن في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.
وأكدت الشركة في بيان، حرصها الدائم على خدمة الأردنيين وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم، وهو ما يأتي كجزء من رسالتها وواجبها الوطني.
وتأتي هذه الخطوة من الملكية الأردنية لمساعدة المواطنين الأردنيين في العودة من لبنان إلى أرض الوطن سالمين، حيثُ ستُشغل الملكية ثلاث رحلات في هذه المرحلة وبالتنسيق مع السلطات المعنية وحسب المستجدات في حينه


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