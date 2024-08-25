عشرات الصواريخ تستهدف شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة وإغلاق مطار بن غوريون

وطنا اليوم:رصد إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان باتجاه الجليل الأعلى وإصبع الجليل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت القناة 12 العبرية إن عدة صواريخ أُطلقت من لبنان، سقطت في منطقة جبل ميرون بالجليل الأعلى.

وأعلنت سلطة المطارات بكيان الاحتلال إغلاق مطار بن غوريون، ووقف حركة الطائرات من وإلى كيان الاحتلال.

وأكدت وسائل إعلام عبرية انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة عكا الساحلية شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة.