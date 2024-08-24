مناشدة عاجلة: البحث عن الحاج فواز بركات ملكاوي المفقود منذ ظهر اليوم

وطنا اليوم_ محمد ملكاوي _ إربد – ناشدت عائلة الحاج فواز بركات ملكاوي “أبو معتز” أبناء الوطن الغالي لمساعدتهم في البحث عن والدهم، الذي خرج من منزله ظهر اليوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024، ولم يعد حتى الآن.

وفقًا للعائلة، غادر الحاج فواز منزله في الساعة الثانية عشرة ظهرًا متوجهًا إلى مدينة إربد، لكنه ترك خلفه هاتفه المحمول، محفظته، وأدويته الضرورية. على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها العائلة في البحث عنه في المستشفيات، المساجد، والمراكز الأمنية، لم تسفر تلك الجهود عن أي نتائج حتى الآن. وقد تم إبلاغ الجهات الأمنية فور انقطاع الاتصال به.

أبناء الحاج فواز يناشدون أهل النخوة والفزعة من جميع أنحاء المملكة للمساعدة في البحث عن والدهم، ويأملون أن يتمكن النشامى من إعادة الطمأنينة إلى العائلة من خلال مشاركة هذا الخبر على أوسع نطاق.

لأي معلومات أو للمساعدة، يرجى التواصل على الأرقام التالية:

– 0772153363 (معتز)

– 0772388348 (مؤيد)

– 0772425289 (بركات)