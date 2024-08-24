أوقاف إربد الأولى تخرّج 33 طالبا بمركز صيفي لتحفيظ القرآن الكريم

وطنا اليوم_ احتفلت مديرية أوقاف إربد الأولى، اليوم السبت، بتخريج 33 طالبا من المركز الصيفي لتحفيظ القرآن الكريم في مسجد صلاح الدين بمنطقة أم الجدايل، بحضور جمع غفير من الأهالي وأولياء أمور الطلاب.

وأكد مدير أوقاف إربد الأولى، عمر الحموري، حرص الوزارة على فتح المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في المساجد كل عام خلال العطلة الصيفية ليجتمع الطلبة من أبنائنا على مائدة القرآن الكريم ويتعلم الآداب والقيم الإسلامية والحديث الشريف.

وعبّر الحموري عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الكبير في تخريج كوكبة من طلاب المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم، مثمنا جهود المحفظين والمعلمين وكل من يساهم في دعم وتشجيع تعليم القرآن الكريم.

وفي ختام الحفل، وزعت الجوائز على الطلبة المشاركين البالغ عددهم 33 طالبا.