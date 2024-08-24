عاجل | الشرطة الألمانية تعتقل مشتبهاً به في هجوم بسكين خلف ثلاثة قتلى

وطنا اليوم_أعلنت الشرطة الألمانية اليوم السبت اعتقال مشتبه به في هجوم بسكين أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين خلال مهرجان احتفالي غرب البلاد مساء أمس الجمعة.

وتدرس الشرطة في دوسلدورف إمكانية ارتباط المعتقل بالهجوم الذي وقع في مدينة زولينغن، بينما أشار المدعي العام إلى أنه لا يمكن استبعاد احتمال أن يكون الهجوم ذا دوافع إرهابية.

وشدّد المستشار الألماني أولاف شولتس على “ضرورة اعتقال المنفذ سريعا ومعاقبته بأقصى حد يسمح به القانون” معبرا عن “صدمته” إزاء هذا الهجوم، كما أكدت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أن “أجهزة الأمن تقوم بكل ما بوسعها لتوقيف منفّذ الاعتداء وتحديد” الأسباب.

وتقع زولينغن التي يزيد عدد سكانها على 150 ألف نسمة، قرب دوسلدورف شمال كولونيا. وكان الناس قد تجمعوا في المدينة مساء أمس في اليوم الأول من “مهرجان التنوع” الذي كان مقررا أن يستمر ثلاثة أيام.

وكان مقررا أن تتخلله عروض موسيقية ومسرحية وفعاليات أخرى يشارك فيها كوميديون. كما كان متوقعا حضور ما يصل إلى 75 ألف زائر على مدار الأيام الثلاثة، لكن المنظمين أعلنوا أن الاحتفالات في زولينغن ألغِيت بسبب الهجوم.