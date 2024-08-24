تجار السيارات ينظمون غدا وقفة أحتجاجية أمام هيئة مستثمري المنطاق الحرة

وطنا اليوم_كشف مجموعة من تجار السيارات الكهربائية المستعملة نيتهم تنظيم وتنفيذ وقفة إحتجاجية يوم غد الأحد، أمام مقر هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية. وأوضحوا لـ “الأنباط”، أن الوقفة التي سيتم تنظيمها من قبل (تجار السيارات الكهربائية المستعملة، ومجموعة من المخلصين وشركات الشحن) تأتي إثر قرار المعدل من مؤسسة المواصفات والمقاييس.

ومن الجدر ذكره، أن قرار مؤسسة المواصفات والمقاييس المعدل صدر بـ تاريخ 19/8/2024 ، وتضمن تعديل مصطلح المركبة الكهربائية المستعملة، لـ يصبح انها “المركبة التي لا يكون موديلها السنة الحالية أو السنة اللاحقة أو السنة السابقة لسنة التخليص”.