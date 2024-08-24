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“العمل الإسلامي” يستنكر اعتقال مرشحه عن المقعد المسيحي بدائرة عمان الثانية جهاد مدانات

منذ 5 ثواني
“العمل الإسلامي” يستنكر اعتقال مرشحه عن المقعد المسيحي بدائرة عمان الثانية جهاد مدانات

وطنا اليوم_استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي توقيف الأجهزة الأمنية لمرشحه عن المقعد المسيحي في قائمة الحزب في الدائرة الثانية في عمان جهاد المدانات أثناء توجهه مع أعضاء القائمة إلى مكتب الهيئة المستقلة للانتخابات لإتمام بعض الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

 

واعتبر الحزب في تصريح صادر عنه اليوم هذه الخطوة ضمن الضغوط المستمرة على المرشح المدانات للانسحاب من الانتخابات في سياق الضغوطات التي مورست على عدد من المرشحين ضمن قوائم الحزب للانتخابات النيابية، بما يهدد نزاهة العملية الانتخابية، مطالباً الهيئة المستقلة للانتخابات والجهات المختصة بالتدخل لوقف هذه الممارسات التي تتناقض مع التصريحات الرسمية حول وقوف الحكومة على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ويهدد مسار تحديث المنظومة السياسية برمتها ويفاقم فجوة الثقة بمؤسسات الدولة.


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