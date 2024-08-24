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شركة أمنية تجدد عقود رعايتها لناديي الفيصلي والوحدات وتطلق عروضاً حصرية لمشجعي الناديين في إطار التزامها المستمر بدعم

منذ 23 ثانية
شركة أمنية تجدد عقود رعايتها لناديي الفيصلي والوحدات وتطلق عروضاً حصرية لمشجعي الناديين في إطار التزامها المستمر بدعم

وطنا اليوم_في إطار التزامها المستمر بدعمالرياضة الأردنية وتعزيز تنافسية الفرق الرياضية البارزة في المملكة، أعلنت شركة أمنية عن تجديد رعايتها لناديي الفيصلي والوحدات لمدة عامين بدءاً من 1 أب الجاري 2024 وحتى 31 تموز 2026.

وبموجب هذه الرعاية ستقدم شركة أمنية دعماً مالياً للناديين، مما يساهم في دعم استقرار هذه الأندية ودفع مسيرتها قُدماً لتحقيق المزيد من الإنجازات، على الصعيدين المحلي والقاري.

وستشمل الرعاية أيضا تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة للاعبين والجهاز الفني والإداري في الناديين، بالإضافة إلى إطلاق عروض حصرية لمشجعي الناديين تشمل تقنيات الجيل الخامس “5G” وخدمات الفايبر، حيث تهدف هذه العروض إلى زيادة الحصة من الإيرادات للناديين وتعزيز التواصل مع جماهيرهم من خلال تقديم خدمات متطورة تلبي احتياجاتهم.

وفي تعليقه على تجديد هذه الرعاية قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه:” تعكس هذه الرعاية التزامنا العميق بدعم الرياضة المحلية وتعزيز دورنا كشريك أساسي في مسيرة النجاح التي تخوضها هذه الأندية العريقة. نحن فخورون بمساهمتنا في ناديي الفيصلي والوحدات اللذين يمثلان قيمة كبيرة لكرة القدم الأردنية. ونتطلع إلى مواصلة دعمهما في تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات على المستويين المحلي والإقليمي.”

وأضاف قمحيه أن شركة أمنية تعد في مقدمة الشركات الرائدة الداعمة للرياضة الأردنية، حيث ترعى العديد من الأندية والمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب، مبيناً أن الشركة تسعى من خلال رعايتها للرياضة إلى تعزيز قيم التميز والروح الرياضية والإصرار على تحقيق الأهداف، إلى جانب تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة والانخراط في الأنشطة الرياضية المختلفة.

بدوره، قال رئيس النادي الفيصلي المهندس نضال الحديد : “إن هذا الدعم يعكس إيمان الشركة بأهمية الرياضة ودورها في توجيه الشباب لتسخير طاقاتهم بشكل إيجابي”، معتبرا أن “شراكة النادي الفيصلي مع أمنية خطوة هامة نحو تحقيق طموحات النادي وجماهيره، في اعتلاء منصات التتويج ورفد المنتخبات الوطنية باللاعبين من مختلف الفئات العمرية”.

من جهته، قال رئيس نادي الوحدات الدكتور بشار حوامده :” نشكر شركة أمنية على دعمها المستمر لنادي الوحدات، سيّما وأن الفريق مقبل على المشاركة في البطولة الآسيوية إلى جانب مشاركته المحلية في البطولات الأربع”، مشيرا إلى أن أمنية أثبتت دائما أنها شريك حقيقي في مسيرة نجاح الرياضة الأردنية.


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