الدكتور باسم الدهامشة الرجل المناسب في المكان المناسب 

وطنا اليوم_

القاعدة الشرعية تقول : “من لا يشكر الناس لا يشكر الله” , في الأردن الكثير من الشخصيات الوطنية تتمتع بالإنسانية والنبل والفكر العالي , ويعاملون كل الناس سواسية , لا توجد في قلوبهم ذرة من العنصرية ،هدفهم خدمة الوطن والمواطن

ليس من عادتي أن أمتدح أحدًا إن لم أكن متأكدًا من عمله وبصمته في الموقع الذي يشغله إن لم تكن بيدي دلائل دامغة أو عن دراية وليست رواية ولا عن أقاويل وسوالف مجالس.

عطوفة الدكتور باسم الدهامشة مدير عام الجنسية وشؤون الاجانب في وزارة الداخليه أعرف هذا الرجل منذ سنوات ، من خلال عملي في مجال العلاقات العامه والاعلام فأياديه البيضاء امتدت إلى الجميع ومكارم أخلاقه اجتمعت في سعة صدره وخدمته ، لم يغيره كرسي النفوذ وسلطة القرار، لأنه يدرك تمامًا أن سلطة الكرسي لا تؤثر في تغيير الرجال المخلصين، وبالرغم من العمل والمهام المكلفة في عمله أو خارج عمله وكلاهما يقومان على خدمة المواطن ليلاً ونهارا، فكان الحمل ثقيل والمسؤولية أثقل ولكنه كان أهلاً، لم يعمل في الخفاء، ولم يأت بموالين ولا بأتباع، ولم يستعن بدواوين ولا كتاب، بل كان يسير رافع الرأس عالي الهمة متحصنا بحبه لوطنه ومجتمعه بصدق.

في كل زيارة لنا لمكتبه والذي لم يغلق ابوابه ابدا امام المراجعين الا اننا نجد عدد كبير من المراجعين الذي يستقبلهم يوميا في المكتب ويعمل بكل طاقته على ارضائهم وانجاز معاملاتهم بالسرعه الممكنه وجميع المراجعين يشيدون بادارته الحكيمه واسلوبه الراقي وتواضعه الدائم مع الجميع وهذا ليس بالغريب عن ابناء قبيلة بني صخر .

رجل شيمته الوفاء والإخلاص لدينه ووطنه وأهله , وبديهي جداً أن هذه الشهادة لن تزيده شهرة ولا تكسبه سمعة , فهنيئاً لنا ولوطننا بأن نرى شخصيات تتمتع بهذه القامة بيننا, والحقيقة أننا نكن لهؤلاء الرجل الكثير من الاحترام والتقدير. أعانكم الله على حمل هذه الأمانة لمواصلة عطاؤكم الذي لا ينقطع , فأنتم من حققتم بجهودكم وحرصكم طموح الوطن وسعادة أفراده فأنجزتم ولا زلتم تنجزون ما وعدتم , وحققتم الأهداف المنشودة ونلتم رضا الله ومن ثم رضا المواطنين في جميع أنحاء الوطن . معكم ننجح .. وبكم يستمر العطاء

مدير العلاقات العامة والدولية (مجموعه عمان الان )

محمود ايوب