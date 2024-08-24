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“بلدية إربد الكبرى تعيد اللوحات الدعائية الانتخابية المخالفة دون غرامات كتنبيه أولي للمرشحين”

منذ 3 ساعات
“بلدية إربد الكبرى تعيد اللوحات الدعائية الانتخابية المخالفة دون غرامات كتنبيه أولي للمرشحين”

وطنا اليوم_قرر رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، اعادة اللوحات الدعائية الانتخابية المخالفة لشروط الدعاية الانتخابية، التي تم ضبطها ومصادرتها من قبل كوادر البلدية لأصحابها من المرشحين دون دفع اي غرامة مالية على ان تعد تنبيها اولياً لهم.

 

وجاء هذا القرار تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية بأهمية انجاح الانتخابات النيابية المقبلة، وحرصاً من البلدية على مد جسور التعاون مع المرشحين.

وتؤكد ضرورة أن يقوم المرشح أو من ينوب عنه بالتوقيع على تعهد بعدم تكرار هذه المخالفة وسيتم فرض غرامات في حال تكرارها.


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