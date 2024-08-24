“إطلاق خدمات الترخيص المتنقل في لواء الكورة ضمن مبادرة ‘#بنوصلك’ بالتعاون مع بلدية دير أبي سعيد”

وطنا اليوم_تطلق إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية دير أبي سعيد في محافظة إربد، غداً الأحد، مبادرة تقديم خدمات الترخيص المتنقل تحت شعار “#بنوصلك”. وأعلن رئيس البلدية، عادل بني عيسى، أن العربة المتنقلة ستتواجد في ساحة مكتبة البلدية وتستمر حتى الأربعاء المقبل، من الساعة 8 صباحًا حتى الثانية ظهرًا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في لواء الكورة.

وأضاف بني عيسى أن هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، بهدف التسهيل على المواطنين في اللواء، الذي يبعد عن أقرب مركز ترخيص في محافظة إربد. وستشمل الخدمات المقدمة إصدار وتجديد رخص السائقين والمركبات، ودفع الرسوم والحصول على الرخصة فورًا، مما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين.