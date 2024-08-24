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( الضمان والناس ) – 183

منذ ساعة واحدة
( الضمان والناس ) – 183

وطنا اليوم_خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي

50 % منهم تقاعدوا مبكراً؛

( 341) ألف متقاعد ضمان حتى تاريخه.!

وصل العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي من كافة أنواع رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال إلى (341193) متقاعداً وذلك حتى تاريخ اليوم 24-8-2024. ويُشكّل متقاعدو المبكر حوالي (50%) من هذا العدد. فيما يتوزّع الخمسون بالمائة المُتبقُّون على رواتب الشيخوخة، والعجز الإصابي الكلي والجزئي، والعجز الطبيعي الكلي والجزئي، والوفاة الإصابية، والوفاة الطبيعية.

ومن ضمن هؤلاء المتقاعدين حوالي (17) ألف متقاعد جديد خُصّصت لهم رواتب تقاعدية خلال الفترة من 1-1 إلى 24-8-2024.

وبلغت فاتورة الرواتب التقاعدية لشهر آب/أغسطس الحالي حوالي (154) مليون دينار، فيما بلغ المتوسط العام الشهري لرواتب التقاعد (488) ديناراً.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).


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