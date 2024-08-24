خلال لقاء في “صناعة الأردن” يبحث التعاون في ترويج الأردن سياحيا وصناعيا

الجغبير: تحويل الأردن الى مركز للصناعات الغذائية يسهم في دعم السياحة

وطنا اليوم/ أكد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، اهمية تعزيز التعاون بين القطاعين السياحي والصناعي لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني، باعتبارهما من أهم القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الأردني.

واضاف الجغبير خلال لقاء في غرفة صناعة الأردن مع مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، بحضور نائب رئيس غرفة صناعة الاردن محمد وليد الجيطان ونائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي وممثل جمعية المطاعم السياحية محمد المهنا، أن هذا اللقاء يأتي استكمالا لما تم بحثه خلال مناقشة رؤية التحديث الاقتصادي فيما يتعلق بتحويل الأردن الى مركز للصناعات الغذائية في المنطقة، حيث أكد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على ضرورة البناء على قصص النجاح الأردنية في هذا القطاع، مشيرا الى ان الصناعات الغذائية الأردنية اصبحت متواجدة بقوة ليس فقط في الاسواق التقليدية، بل وحتى في السوق الأميركي والأسواق الأوروبية.

من جهته اشار الدكتور عربيات الى ضرورة ربط هوية الأردن سياحيا مع الصناعات الغذائية والمطاعم السياحية، من خلال ادخال المنتج الغذائي الأردني في عملية الترويج سياحيا للأردن، بحيث يتم تسويق المنتجات الغذائية الأردنية بالخارج من خلال الحملات الترويجية التي تقوم بها هيئة تنشيط السياحة الأردنية، ليصبح الغذاء الأردني من العناصر الجاذبة للسياحة العربية والاجنبية، الى جانب ما يتمتع به الأردن من مناخ مناسب ومواقع تاريخية وطبيعية وضعت الأردن على خارطة السياحة العالمية.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على عقد اجتماعات مكثفة بين الجانبين لوضع خطط اطلاق حملة ترويجية مشتركة تسهم في تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا اللقاء بالتعاون مع جمعية المطاعم السياحية الاردنية.