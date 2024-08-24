هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي تجدد شهادة ضمان الجودة لجامعة البترا لمدة أربع سنوات قادمة

وطنا اليوم/قررت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الأردنية تجديد منح جامعة البترا شهادة ضمان الجودة لمدة أربع سنوات قادمة، وكانت جامعة البترا أول جامعة أردنية تحصل على شهادة ضمان الجودة في عام 2015، تبعها عدد من الجامعات الحكومية والخاصة.

وقام رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الأستاذ الدكتور ظافر الصرايرة بتسليم شهادة ضمان الجودة الى رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم. وقال عبد الرحيم: إن تجديد شهادة ضمان الجودة لجامعة البترا يعد تميزًا أكاديميًا للجامعة، وأضاف: “شهادة ضمان الجودة تشير إلى أن الجامعة تحقق معايير عالية من الجودة الأكاديمية والإدارية، واستمرار حصول الجامعة على هذه الشهادة يعزز سمعة الجامعة بصفتها مؤسسة تعليمية متميزة، ويعكس الممارسات الحسنة للجامعة في جميع المعايير، التي تتمثل في التخطيط الإستراتيجي، والحوكمة، والبرامج الأكاديمية، والبحث العلمي، والإيفاد، والإبداعات، والمصادر المالية المادية والبشرية، والخدمات الطلابية، وخدمة المجتمع، والعلاقات الخارجية، وإدارة ضمان الجودة.

وأضاف عبد الرحيم: “إن النجاح في تجديد شهادة ضمان الجودة لأربع سنوات قادمة يعكس كذلك التزام الجامعة بالتحسين المستمر في البرامج الأكاديمية والخدمات المقدمة، وهو ما يعزز جودة التعليم والتعلم، ويعزز ثقة الطلاب وأولياء الأمور في الجامعة بصفتها مؤسسة تعليمية موثوقة تقدم تعليمًا ذا مستوى عالٍ، وهو ما ينسجم تماما مع رؤية الجامعة بأن تكون الخيار الأفضل للعلماء والمتعلمين”.

وقال عبد الرحيم: ” إن الحصول على شهادة ضمان الجودة يعزز من فرص الجامعة في التعاون مع مؤسسات تعليمية دولية وشركات، ويزيد من فرص الحصول على تمويل ودعم خارجي، ويعزز كذلك من فرص طلبتها في سوق العمل”.

وقال مدير وحدة ضمان الجودة الدكتور أحمد القاسم: “إن استمرار حصول الجامعة على شهادة ضمان الجودة يعكس قدرة الجامعة على تحقيق أهدافها الإستراتيجية والتطوير المستدام، وهو ما يساعد في تعزيز مكانتها الأكاديمية في الأردن وخارجه”، مضيفًا: “لقد كانت جامعة البترا أول جامعة أردنية تحصل على هذه الشهادة بين الجامعات الحكومية والخاصة، وهذا يمنحها ميزة تنافسية ويثبت قدرتها على الحفاظ على مكانتها الرائدة في مجال التعليم العالي”.