من نحن
ارسل خبرا
watananews@gmail.com
سياسة الخصوصية
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
بحث
أخر المستجدات
14:03
“العمل الإسلامي” يستنكر اعتقال مرشحه عن المقعد المسيحي بدائرة عمان الثانية جهاد مدانات
14:00
شركة أمنية تجدد عقود رعايتها لناديي الفيصلي والوحدات وتطلق عروضاً حصرية لمشجعي الناديين في إطار التزامها المستمر بدعم
13:41
“إطلاق خدمات الترخيص المتنقل في لواء الكورة ضمن مبادرة ‘#بنوصلك’ بالتعاون مع بلدية دير أبي سعيد”
13:36
الدكتور باسم الدهامشة الرجل المناسب في المكان المناسب
13:18
“استعراض السير الذاتية لمرشحي القائمة الحزبية لحزب إرادة: الخبرات والتطلعات”
12:45
“المستقلة للانتخاب”: كل من تم قبول طلب ترشّحه حاصل على شهادة عدم محكومية
12:43
طوقان ينعي الدكتور مامسر
12:18
( الضمان والناس ) – 183
11:58
خلال لقاء في “صناعة الأردن” يبحث التعاون في ترويج الأردن سياحيا وصناعيا
11:18
هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي تجدد شهادة ضمان الجودة لجامعة البترا لمدة أربع سنوات قادمة
الرئيسية
رئيسي
عزم يطلق برشور للتصويت للقائمة العامة لحزب عزم
منذ 4 ساعات
وطنا اليوم/ نشر عزم فيديو تعريفي للتصويت للقائمة الحزبية الانتخابية لحزب عزم
تابعنا على تطبيق نبض
تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:03
“العمل الإسلامي” يستنكر اعتقال مرشحه عن المقعد المسيحي بدائرة عمان الثانية جهاد مدانات
14:00
شركة أمنية تجدد عقود رعايتها لناديي الفيصلي والوحدات وتطلق عروضاً حصرية لمشجعي الناديين في إطار التزامها المستمر بدعم
13:41
“إطلاق خدمات الترخيص المتنقل في لواء الكورة ضمن مبادرة ‘#بنوصلك’ بالتعاون مع بلدية دير أبي سعيد”
13:36
الدكتور باسم الدهامشة الرجل المناسب في المكان المناسب
13:18
“استعراض السير الذاتية لمرشحي القائمة الحزبية لحزب إرادة: الخبرات والتطلعات”
12:45
“المستقلة للانتخاب”: كل من تم قبول طلب ترشّحه حاصل على شهادة عدم محكومية
12:43
طوقان ينعي الدكتور مامسر
12:18
( الضمان والناس ) – 183
11:58
خلال لقاء في “صناعة الأردن” يبحث التعاون في ترويج الأردن سياحيا وصناعيا
11:18
هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي تجدد شهادة ضمان الجودة لجامعة البترا لمدة أربع سنوات قادمة
05:17
اجتماع حاشد لحزب ارادة بلواء الرمثا لدعم مرشح حزب إرادة الشاب م. عمار البشير الشقران
04:56
خلاف بين مصر وإسرائيل .. هل تشهد الأمور تصعيدا عسكريا؟
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
© 2024 جميع الحقوق محفوظة.
تصميم
مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن