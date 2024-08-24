بحضور يزيد عن 10 الآف.. إشهار قائمة الوفاء وافتتاح المقر الانتخابي للدكتور ابراهيم الطراونة

وطنا اليوم_افتتح الدكتور إبراهيم الطراونة، اليوم الجمعة، مقره الانتخابي في بلدة الخالدية بمحافظة الكرك، بحضور حاشد من أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة، إضافة إلى عدد كبير من الوجهاء والشيوخ من الكرك ومن مختلف أنحاء المملكة.

ألقى المهندس عاطف الطراونة كلمة خلال الافتتاح، أشاد فيها بالدور القيادي للهاشميين في ترسيخ الديموقراطية، كما عبّر عن ثقته بأعضاء القائمة الانتخابية، داعيًا الحضور للمشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية.

وتحدث في الحفل عدد من الشخصيات الحاضرة، مؤكدين دعمهم الكامل للمرشحين، فيما رحب الدكتور إبراهيم الطراونة بالحضور وعبّر عن شكره وتقديره لوجودهم ودعمهم.

وتتألف القائمة الانتخابية من:

1. العين السابق د. إبراهيم الطراونة

2. الأستاذ أيمن العزارين القطاونة

3. د. أيمن الشواهين العمرو

4. د. إسلام السراحين العزازمة

5. النائب السابق م. هيثم زيادين

6. د. حاتم محمد العرود الحباشنة

7. النائب السابق د. سالم الضمور

8. النائب السابق رجا جزاع الصرايرة