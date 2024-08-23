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3 قتلى بحادث طعن في المانيا

منذ ساعة واحدة
3 قتلى بحادث طعن في المانيا

وطنا اليوم_ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن عدة أشخاص قتلوا وأصيبوا، مساء الجمعة عندما طعن رجل المارة عشوائيا خلال مهرجان في مدينة زولينجن بغرب ألمانيا.

وتشير الحصيلة الأولية الى مقتل 3 اشخاص على الأقل ، واصابة آخرين.

 

ووفقاً للتقارير الأولية التي نقلتها صحيفة «بيلد» الألمانية، فإنه في حوالي الساعة 9.45 مساءً، قام رجل بطعن المارة بشكل عشوائي بسكين في مهرجان المدينة في زولينغن.

وأشارت إلى أن العشرات من عمال الإنقاذ في موقع الحادث لإسعاف المصابين، مؤكدة أن الشرطة أطلقت إنذاراً كبيراً وأعلنت حالة التأهب القصوى. فيما تحلق طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة فوق أرض مهرجان المدينة.

 

ووفقًا لشهود عيان تحدثوا لـ«بيلد»، فإن «الجاني ذو الملامح العربية لا يزال هاربًا».

 

وتحتفل مدينة زولينغن بعيد تأسيسها الـ650 في نهاية هذا الأسبوع بـ«مهرجان التنوع»، والذي يعقد على مدار ثلاثة أيام، في حدث من المتوقع أن يصل عدد الزوار فيه إلى 80 ألف زائر.


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