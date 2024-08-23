مدرب النشامى يستبعد أنس العوضات بـ قرار فني

وطنا اليوم:قرّر الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب المغربي، جمال سلامي، استبعاد المحترف في نادي النجمة البحريني، أنس العوضات، من القائمة الأولية لـ”النشامى”، على الرغم من استدعاء اللاعب بكتاب رسمي أرسل إلى فريقه، بحسب ما ذكر الاتحاد الأردني الجمعة.

وأرسل الاتحاد كتابا رسميا إلى نظيره البحريني يطلب فيه السماح للاعب الوحدات السابق والمحترف حاليا في فريق النجمة، بالالتحاق بالمنتخب الذي يستعد لمواجهة الكويت وفلسطين في الدور الثالث والحاسم المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد في الكتاب المرسل في 18 آب/ أغسطس الحالي، “نغدو ممتنين تكرمكم بالموافقة والإيعاز لمن يلزم بمخاطبة نادي النجمة البحريني وذلك لاستدعاء لاعب المنتخب الوطني الأول أنس أحمد محمود حماد خلال الفترة من 24 آب/ أغسطس ولغاية 11 أيلول/ سبتمبر للالتحاق بالمنتخب الوطني…”.

ويتوجب على الاتحاد إرسال كتاب استدعاء للاعبي المنتخب المحترفين قبل أسبوعين من بدء أيام الفيفا المعتمدة التي تنطلق في 2 أيلول/سبتمبر المقبل، وفق تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

لكن القائمة التي أعلنها سلامي، الجمعة، خلت من اسم العوضات (26 عاما)، وأكد المغربي بعيد الإعلان، “ثقته الكبيرة بالأسماء التي تم اختيارها لتمثيل النشامى خلال هذه الفترة”، مشيرا إلى أن الدور الحاسم من التصفيات المونديالية “ما يزال في بدايته، وتبقى الخيارات مفتوحة والفرصة متاحة أمام أي لاعب تثبت أحقيته للالتحاق بالمنتخب الوطني”، وفق تصريحات نشرها الاتحاد.

وقال الاتحاد في هذا الصدد، إن المدرب الذي يختار اللاعبين المحترفين الذين يود استدعاءهم للمنتخب “استبعده بقرار فني”، بعد أن “أرسل الاتحاد كتابا باستدعائه بناء على رغبة” سلامي.

ووصل بالفعل العوضات إلى عمّان قادما من المنامة على نفقة الاتحاد، الذي قال إنه سيوفر له تذكرة العودة إلى البحرين.

والجمعة، أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني قائمة اللاعبين الأولية التي ضمت 32 لاعبا، تأهبا لمواجهتي الكويت وفلسطين، ضمن الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.

وضمت القائمة: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبدالله الفاخوري، يزن العرب، عبدالله نصيب، حجازي ماهر، سعد الروسان، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، محمد أبو النادي، علي حجبي، يوسف أبو الجزر، إبراهيم سعادة، خالد زكريا، نزار الرشدان، نور الروابدة، محمود شوكت، رجائي عايد، عارف الحاج، محمود مرضي، محمد أبو زريق “شرارة”، مهند أبو طه، وسيم الريالات، يوسف أبو جلبوش، رزق بني هاني، موسى التعمري، عبدالله العطار، علي علوان، يزن النعيمات.

ويبدأ منتخب “النشامى” تجمعه في عمّان السبت، على أن يلتقي مع كوريا الشمالية وديا مساء الثلاثاء المقبل على ملعب البترا، لتتجدد المواجهة مساء الخميس على ملعب عمّان الدولي في لقاءين سيقامان خلف الأبواب الموصدة.

وقال سلامي الذي جاء خلفا لمواطنه الحسين عموتة، “تشكل مواجهتا كوريا الشمالية الودية أهمية كبيرة، وتعد فرصة مثالية للوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، قبل الإعلان عن القائمة النهائية لمباراتي الكويت وفلسطين ضمن الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026”.

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره بالدور الثالث والحاسم من تصفيات المونديال، بمواجهة الكويت عند التاسعة مساء الخميس 5 أيلول، على ملعب عمّان الدولي، قبل أن يواجه نظيره الفلسطيني عند الخامسة -بتوقيت الأردن- عصر الثلاثاء 10 من الشهر ذاته في ماليزيا.

وحل منتخب “النشامى” في المجموعة الثانية لتصفيات المونديال، إلى جانب كوريا الجنوبية، العراق، عُمان، فلسطين، الكويت.

وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الأفرقة أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.