الدولار يسجل 34 ليرة تركية لأول مرة في تاريخه

وطنا اليوم:انخفضت العملة التركية أمام نظيرتها الأمريكية، في تعاملات اليوم الجمعة، إلى مستوى تاريخي جديد، حيث جرى تداولها فوق مستوى 34 ليرة للدولار.

وقبل أيام قرر البنك المركزي التركي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 50% سنويا، وشدد المنظم التركي أنه سيتم الحفاظ على سياسة نقدية متشددة حتى يتم تحقيق انخفاض ملحوظ في التضخم الشهري الأساسي.

ولم تسهم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة التركية مؤخرًا عبر رفع أسعار الفائدة ودعم قيمة الليرة بخفض معدلات التضخم، وسط توقعات اقتصادية تشير إلى أن نتائج السياسة الاقتصادية الجديدة تعتمد على عدة سيناريوهات، ولا يمكن أن تظهر قبل سنتين، لأن السياسة النقدية المتبعة سابقًا كانت سياسة “مضرة جدًا” بالاقتصاد التركي، وأثرت بشكل سلبي كبير عليه.

ويؤثر انخفاض قيمة العملة التركية على المستوى المعيشي للمواطنين الأتراك والسوريين في تركيا، ومناطق الشمال السوري التي تعتمد الليرة التركية عملة للتداول في الأسواق، لما يرافقه من ارتفاع عام في أسعار معظم الخدمات والمواد الأساسية، لا يتوازى بشكل كبير مع القدرة الشرائية لهذه العائلات.