أمطار غزيرة تشل حركة النقل في طوكيو وتؤدي إلى فيضانات وتعليق للرحلات الجوية

وطنا اليوم:ضربت أمطار غزيرة العاصمة اليابانية طوكيو ليلة الأربعاء، مما تسبب في اضطراب كبير في شبكة النقل الضخمة بالعاصمة وحدوث فيضانات في الشوارع.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن حوالي 100 مليمتر من الأمطار الغزيرة سقطت في ساعة واحدة قبل الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي في حي ميناتو-كو في وسط طوكيو.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بتعليق مؤقت لخط سكة الحديد JR Yamanote، بالإضافة إلى اضطرابات في مطار هانيدا، حيث توقفت العمليات الأرضية لمدة ساعة تقريبًا بسبب البرق، مما أدى إلى إلغاء بعض الرحلات الجوية.