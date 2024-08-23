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شاحن سكوتر كهربائي يتسبب بحريق يقتل أسرة من 6 أفراد

منذ 21 ثانية
شاحن سكوتر كهربائي يتسبب بحريق يقتل أسرة من 6 أفراد

وطنا اليوم:قالت الشرطة إن حريقاً اندلع في مدينة بشمال صربيا في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة أسفر عن مقتل ستة أشخاص، بينهم أربعة أطفال.
قال وزير الداخلية إيفيكا داتشيتش إن الحريق اندلع حوالي الساعة الثالثة صباحاً في نوفي ساد، على بعد حوالي 90 كيلومتراً شمال العاصمة بلغراد.
وقال طبيب طوارئ لقناة “آر. تي. إس” الحكومية إن جميع الضحايا كانوا قد لقوا حتفهم بالفعل عندما وصل الفريق الطبي إلى مكان الحادث.
وقال داتشيتش في بيان إن النتائج الأولية تشير إلى أن السبب ربما كان شاحن سكوتر كهربائيا.
وقال داتشيتش إن الأطفال تتراوح أعمارهم بين سنيتن و7 سنوات. وأضاف أن الشرطة تعمل على تحديد هوية الضحايا لكنها تفترض أنهم جميعاً أعضاء في عائلة مسجلة في العنوان.
قال داتشيتش في بيان: “إن هذا الحريق مأساة مروعة وكل صربيا في حداد على وفاة هذه الأسرة المأساوية”.
وأضاف أن رجال الإطفاء استجابوا باحترافية وكانوا في مكان الحادث بسرعة بعد مكالمة الطوارئ.
من جهتها قالت سلطات نوفي ساد إن يوم حداد سيقام على الأسرة. لم يتم تحديد موعد على الفور.
ونشرت وسائل إعلام صربية صوراً من مكان الحادث تظهر أشياء متفحمة في منزل صغير من الطوب، بما في ذلك عربة أطفال وغسالة ملابس


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