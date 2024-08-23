جيش الاحتلال يعترف بمقتل جندي وإصابة 4 بحدث أمني صعب وسط قطاع غزة

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، بمقتل جندي وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة في معارك وسط قطاع غزة.

وأفادت هيئة البث العبرية، أن الجندي قتل من جراء انفجار عبوة ناسفة في معارك بحي الزيتون في مدينة غزة.

وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت سابق اليوم أنها أوقعت جنودا إسرائيليين قتلى وجرحى في محيط حي الزيتون بمدينة غزة وفي مدينة رفح، في حين أجلت مروحيات إسرائيلية العسكريين الجرحى.