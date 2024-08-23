الهباش: الملك يبذل جهودا جبارة لدعم القضية الفلسطينية

وطنا اليوم:ثمن مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، دور الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم القضية الفلسطينية، لافتا إلى أنه لا يوجد تباين في مواقف القيادة الأردنية والفلسطينية بل الموقف واحد ويعبرا عن نفس التطلعات والرؤية الفلسطينية.

وأكد الهباش في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن جلالة الملك يبذل جهودا جبارة في دعم القضية والرواية الفلسطينية التي هي الرواية العربية والإسلامية وخاصة فيما يتعلق بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وما يتعلق بالمقدسات.

ولفت إلى الدور الهام للأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة بالاضطلاع بدور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس الأمر الذي شكل حتى هذه اللحظة حماية من محاولات السيطرة الإسرائيلية الكاملة في ظل الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية المستمرة، مؤكدا أن الموقف الأردني الصادق حيال القضية الفلسطينية يشكل رافعة مهمة للحقوق والمقدسات في فلسطين