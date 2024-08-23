لوفتهانزا تستأنف الرحلات الجوية إلى عمّان وأربيل اعتبارا من 27 آب

وطنا اليوم:قالت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران الجمعة إنها ستستأنف رحلاتها إلى عمّان ومدينة أربيل العراقية في 27 آب/ أغسطس، مضيفة أنها ستستخدم مسارا شماليا في المجال الجوي العراقي بالنسبة للرحلات المتجهة إلى أربيل.

وأضافت المجموعة، التي تشمل شركات سويس إنترناشونال إير لاينز وأوستريان إير لاينز ويورووينغز، أنها تمدد تعليق الرحلات إلى تل أبيب وطهران حتى 2 أيلول/ سبتمبر، في حين ستواصل تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 30 أيلول/ سبتمبر.