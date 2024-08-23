هل حقا تنبأت سلسلة ذا سيمبسونز بانتشار جدري القردة

وطنا اليوم:بعد إعلان منظمة الصحة العالمية جدري القرود طارئة صحية عالمية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد قال ناشروها إنها لتنبؤ مسلسل “ذا سيمبسونز” بالمرض على غرار عشرات المشاهد التي استخدمت خلال السنوات الماضية لإثبات نظرية تزعم بأن المسلسل الأمريكي الشهير تنبأ بأحداث قبل حصولها.

مقطع الفيديو المتداول يتضمن مشاهد عدة يبدو أنها من المسلسل الكرتوني الشهير “ذا سيمبسونز”، تظهر فيها شخصيات من عائلة سيمبسون أصيبوا بطفح جلدي، كما يبدو بطل المسلسل هومر إلى جانب قرود في قفص.

وجاء في التعليقات المرافقة لمقطع الفيديو أن المشاهد مرتبطة ببعضها وهي تثبت أن المسلسل تنبأ بمرض جدري القرود الذي اتسعت رقعة انتشاره عالميا في الأيام الماضية.

إلا أن المشاهد المستخدمة للقول إن مسلسل “ذا سيمبسونز” تنبأ بانتشار المرض غير صحيحة، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

فأول إصابة بشرية بمرض جدري القرود رصت في جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 1970، وبقي المرض محصورا لفترة طويلة في عشر دول إفريقية تقريبا، أما المسلسل الأمريكي بدأ عرضه سنة 1989.

وكل المشاهد التي أراد منها ناشرو الفيديو إثبات أن “ذا سيمبسونز” توقع ظهور جدري القرود غير مرتبطة ببعضها البعض ومقتطعة من حلقات تفصل بينها سنوات وتتناول مواضيع لا علاقة لها بهذا المرض