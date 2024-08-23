13 قتيلا و4.5 ملايين متضرر من فيضانات بنغلاديش

وطنا اليوم:قضى 13 شخصا على الأقل وتضرر 4.5 ملايين شخص في بنغلاديش من جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في شرق البلاد، على ما قالت الوزارة المكلفة بإدارة الكوارث وتقديم الإغاثة.

وشهدت الدولة التي تعدّ 170 مليون نسمة وتمر عبرها مئات الأنهر، فيضانات متكررة في العقود الأخيرة.

وهي من أكثر الدول عرضة لوقوع كوارث وللتغير المناخي، بحسب المؤشر العالمي لمخاطر المناخ.

وأكد بيان للوزارة أن “4.5 ملايين شخص تضرروا، وقضى 13 شخصا في أنحاء البلاد”.

ونُقل قرابة 190 ألفا آخرين إلى مراكز إيواء مؤقتة، بحسب البيان.

ولحقت أضرار بما مجموعه 11 من أصل 64 منطقة إدارية بسبب الفيضانات.

وكانت فيني الواقعة على بعد 100 عن مدينة ومرفأ شيتاغونغ، الأكثر تضررا.

وقال المتطوع في جهود الإغاثة زاهد حسين بويا (35 عاما) لوكالة فرانس برس في فيني، “الوضع كارثي هنا”، مضيفا “نحاول إنقاذ أكبر عدد ممكن من الناس”.